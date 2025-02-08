Beşiktaş'ta Arroyo transferinin perde arkası: Satın alma opsiyonunda ilginç detay

Beşiktaş, Independiente forması giyen Keny Arroyo'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Ekvadorlu genç kanat oyuncusu siyah-beyazlılarla 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Bugün İstanbul'a gelmesi beklenen Arroyo, her iki kanat bölgesinde de görev yapabiliyor.

KAZANACAĞI MAAŞ ORTAYA ÇIKTI

Sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalayacak 18 yaşındaki yıldızın yarım sezon için 400 bin euro, sonraki sezonlarda ise yıllık 800 bin euro kazanacağı öğrenildi.

SATIN ALMA OPSİYONUNDA İLGİNÇ DETAY

Öte yandan siyah-beyazlıların yaklaşık 5 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 50 pay ile Arroyo transferini gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Ancak sonraki satıştan pay maddesinde ilginç bir detay bulunuyor.

Sabah'ın haberine göre, Beşiktaş, gelecek sezonlarda istediği takdirde 2,5 milyon euroluk bir rakama payın yüzde 30'una daha sahip olabiliyor.

Böylelikle Independiente'nin bir sonraki satıştan alacağı payın yüzde 20'ye düşme ihtimali var.

Siyah-beyazlı yönetim oyuncunun gelişimi ve gelecekte olası tekliflere bağlı olarak bu hakkı elinde saklı tutacak.