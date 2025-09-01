NTV.COM.TR

Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı: Serie A'ya gitti

Beşiktaş, orta saha oyuncusu Jean Onana'nın ayrılığını açıkladı.

Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı: Serie A'ya gitti

Kulübü, Kamerunlu orta saha oyuncusu Jean Onana'nın İtalya ekibi Genoa'ya kiralandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki oyuncunun 2025-2026 sezonu sonuna kadar şartlara bağlı satın alma opsiyonuyla Genoa'ya kiralandığı belirtildi.

Jean Onana, Beşiktaş'ta tüm kulvarlarda 16 maçta görev aldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...