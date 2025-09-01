Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı: Serie A'ya gitti

Beşiktaş Kulübü, Kamerunlu orta saha oyuncusu Jean Onana'nın İtalya ekibi Genoa'ya kiralandığını duyurdu.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki oyuncunun 2025-2026 sezonu sonuna kadar şartlara bağlı satın alma opsiyonuyla Genoa'ya kiralandığı belirtildi.



Jean Onana, Beşiktaş'ta tüm kulvarlarda 16 maçta görev aldı.