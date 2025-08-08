Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı: Sırbistan'a gitti!

Beşiktaş, 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Yakup Arda Kılıç'ı Sırbistan ekibi FK Novi Pazar'a kiraladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Yakup Arda Kılıç, 2025-2026 sezonu sonuna kadar FK Novi Pazar'a geçici transfer olmuştur. Yakup Arda Kılıç'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

Beşiktaş ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yakup Arda, A takmda 3 maça çıktı ve 92 dakika sahada kaldı.

