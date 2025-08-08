NTV.COM.TR

Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı: Sırbistan'a gitti!

Beşiktaş, genç futbolcusu Yakup Arda Kılıç'ın kiralık olarak Novi Pazar'a transfer olduğunu açıkladı.

, 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Yakup Arda Kılıç'ı Sırbistan ekibi FK Novi Pazar'a kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Yakup Arda Kılıç, 2025-2026 sezonu sonuna kadar FK Novi Pazar'a geçici olmuştur. Yakup Arda Kılıç'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

Beşiktaş ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yakup Arda, A takmda 3 maça çıktı ve 92 dakika sahada kaldı.

