Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı: Tayfur Bingöl'ün yeni adresi duyuruldu!

Trendyol Süper Lig'e 2-1'lik Eyüpspor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor.



Siyah-beyazlılar, orta saha oyuncusu Tayfur Bingöl'ün ayrılığını resmen duyurdu.



Beşiktaş, Bingöl'ün Kocaelispor'a transferi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.



Kulüpten yapılan bildiride şu ifadelere yer verildi:



"Profesyonel futbolcumuz Tayfur Bingöl’ün nihai transferi hususunda Kocaelispor’la anlaşmaya varılmıştır. Tayfur Bingöl’e kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla 48 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 3 gol-4 asistlik bir performans sergiledi.