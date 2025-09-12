Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı: Transferin son gününde gitti

Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcu Joao Mario'nun Yunanistan ekibi AEK'e kiralandığını duyurdu.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 32 yaşındaki oyuncunun 1 sezonluğuna AEK'e kiralanması için anlaşmaya varıldı.

BEŞİKTAŞ'TA 45 MAÇ



Beşiktaş'a geçtiğimiz sezonun başında Benfica'dan kiralık olarak transfer edilen deneyimli futbolcu, siyah-beyazlı formayla çıktığı 45 maçta 10 gol-5 asistlik bir performans sergiledi.

