Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı: Transferin son gününde gitti

Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcu Joao Mario'nun Yunanistan ekibi AEK'e kiralandığını duyurdu.

Kulübü, Portekizli futbolcu Joao Mario'nun Yunanistan ekibi AEK'e kiralandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 32 yaşındaki oyuncunun 1 sezonluğuna AEK'e kiralanması için anlaşmaya varıldı.

BEŞİKTAŞ'TA 45 MAÇ

Beşiktaş'a geçtiğimiz sezonun başında Benfica'dan kiralık olarak edilen deneyimli futbolcu, siyah-beyazlı formayla çıktığı 45 maçta 10 gol-5 asistlik bir performans sergiledi.

Joao Mario, Beşiktaş'a imza töreninde kartal pozu veriyor.

