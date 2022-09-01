Beşiktaş'ta ayrılık: Kenan Karaman Almanya'ya geri döndü

Beşiktaş forması giyen Kenan Karaman, Schalke 04 ile anlaşmaya vardı.



Milli futbolcu sağlık kontrolünden geçtikten sonra yeni kulübüyle 3 yıllık sözleşme imzalayacak.



OĞUZHAN ÖZYAKUP'UN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU



Alman ekibi, 28 yaşındaki oyuncu için siyah-beyazlılara bonservis bedeli ödemeyecek.



2021 yılında Beşiktaş'a transfer olan milli futbolcu, siyah-beyazlı takımla çıktığı 35 maçta 2 gol kaydetti.



Kenan daha önce Almanya'da Hoffenheim, Hannover ve Fortuna Düsseldorf formaları giymişti.



Beşiktaş'ta daha önce yerli statüsünde yer alan Rıdvan Yılmaz, Emirhan İlkhan, Kartal Kayra Yılmaz ve Serdar Saatçı takımdan ayrılmıştı.