Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı, geri dönüyor
21.01.2026 16:12
Ara transfer döneminde kadrosunu yeniden yapılandıracak olan Beşiktaş'ta ayrılıklar devam ediyor.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kayserispor'u son dakika golüyle 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Siyah-beyazlıların orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz'ın Portekiz Ligi ekiplerinden Braga'ya transferi için görüşmelere başlandığı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi.
Demir Ege Tıknaz, Beşiktaş'ın St. Patrick's ile oynadığı maçta gol sevinci yaşamıştı.
Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Futbol A Takımı oyuncularımızdan Demir Ege Tıknaz'ın, Portekiz'in SC Braga kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.”
RIO AVE'DE KİRALIK OYNAMIŞTI
Geçtiğimiz sezonu bir başka Portekiz ekibi Rio Ave'de geçiren Tıknaz, sezon başında Beşiktaş'a geri dönmüştü.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon siyah-beyazlı formayla 17 resmi maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu, 1 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.