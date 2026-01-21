Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı, geri dönüyor

21.01.2026 16:12

Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi

Ara transfer döneminde kadrosunu yeniden yapılandıracak olan Beşiktaş'ta ayrılıklar devam ediyor.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kayserispor'u son dakika golüyle 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

 

Siyah-beyazlıların orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz'ın Portekiz Ligi ekiplerinden Braga'ya transferi için görüşmelere başlandığı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi.

Anadolu Ajansı

Demir Ege Tıknaz, Beşiktaş'ın St. Patrick's ile oynadığı maçta gol sevinci yaşamıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

 

“Futbol A Takımı oyuncularımızdan Demir Ege Tıknaz'ın, Portekiz'in SC Braga kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.”

 

RIO AVE'DE KİRALIK OYNAMIŞTI

 

Geçtiğimiz sezonu bir başka Portekiz ekibi Rio Ave'de geçiren Tıknaz, sezon başında Beşiktaş'a geri dönmüştü.

 

BU SEZONKİ PERFORMANSI

 

Bu sezon siyah-beyazlı formayla 17 resmi maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu, 1 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

