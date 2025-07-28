Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı: Yeni takımı da duyuruldu

Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Shakhtar ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor.



Transferde atacağı adımlar beklenilen siyah-beyazlılarda bir ayrılık daha resmen açıklandı.



Kulüpten yapılan açıklamada Bakhtiyor Zaynutdinov'un Dinamo Moskova'ya transfer olduğu duyuruldu.



Beşiktaş'ın bildirisinde şu ifadeler yer aldı:



"Profesyonel futbolcumuz Bakhtiyor Zainutdinov’un nihai transferi hususunda Dinamo Moskova Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.



Bakhtiyor Zainutdinov’a kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla 49 maça çıkan Kazak futbolcu, 1 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.