NTV.COM.TR

Beşiktaş'ta ayrılık resmileşti: Muleka'nın satın alma opsiyonu kullanıldı

Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al-Kholood, Jackson Muleka'nın satın alma opsiyonunu kullandı.

Beşiktaş'ta ayrılık resmileşti: Muleka'nın satın alma opsiyonu kullanıldı

Geride kalan sezonun başında 'tan Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al-Kholood'a kiralanan Jackson Muleka için sıcak bir gelişme yaşandı.

OPSİYON KULLANILDI

Al-Kholood, 25 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunun kullanıldığını açıkladı.

Bu maddenin kullanılmasıyla birlikte Beşiktaş, Al-Kholood'dan 1 milyon 500 bin euro ödeme alacak. Siyah - beyazlılar, Muleka'nın kiralama bedeli olarak daha önce 1 milyon euro'yu kasasına koymuştu.

Beşiktaş'ta ayrılık resmileşti: Muleka'nın satın alma opsiyonu kullanıldı - 1

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Siyah-beyazlılar ile 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Muleka, 7 Temmuz 2022'de olduğu 'ta çıktığı 80 maçta 15 gol - 3 asistlik bir performans sergilemişti.

GEÇEN SEZONKİ GRAFİĞİ

Geçen sezon Al-Kholood'da 30 maça çıkan Muleka, 7 gol - 5 asistlik bir performans ortaya koydu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...