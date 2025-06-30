Beşiktaş'ta ayrılık resmileşti: Muleka'nın satın alma opsiyonu kullanıldı

Geride kalan sezonun başında Beşiktaş'tan Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al-Kholood'a kiralanan Jackson Muleka için sıcak bir gelişme yaşandı.

OPSİYON KULLANILDI



Al-Kholood, 25 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunun kullanıldığını açıkladı.



Bu maddenin kullanılmasıyla birlikte Beşiktaş, Al-Kholood'dan 1 milyon 500 bin euro ödeme alacak. Siyah - beyazlılar, Muleka'nın kiralama bedeli olarak daha önce 1 milyon euro'yu kasasına koymuştu.