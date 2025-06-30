Beşiktaş'ta ayrılık resmileşti: Muleka'nın satın alma opsiyonu kullanıldı
Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al-Kholood, Jackson Muleka'nın satın alma opsiyonunu kullandı.
Geride kalan sezonun başında Beşiktaş'tan Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al-Kholood'a kiralanan Jackson Muleka için sıcak bir gelişme yaşandı.
OPSİYON KULLANILDI
Al-Kholood, 25 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunun kullanıldığını açıkladı.
Bu maddenin kullanılmasıyla birlikte Beşiktaş, Al-Kholood'dan 1 milyon 500 bin euro ödeme alacak. Siyah - beyazlılar, Muleka'nın kiralama bedeli olarak daha önce 1 milyon euro'yu kasasına koymuştu.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Siyah-beyazlılar ile 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Muleka, 7 Temmuz 2022'de transfer olduğu Beşiktaş'ta çıktığı 80 maçta 15 gol - 3 asistlik bir performans sergilemişti.
GEÇEN SEZONKİ GRAFİĞİ
Geçen sezon Al-Kholood'da 30 maça çıkan Muleka, 7 gol - 5 asistlik bir performans ortaya koydu.
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