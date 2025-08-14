Beşiktaş'ta ayrılıklar peş peşe: İmzayı atıp sadece 19 dakika oynamıştı

Beşiktaş, Fahri Kerem Ay'ın İstanbulspor'a kiralandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Fahri Kerem Ay’ın 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda İstanbulspor’la anlaşmaya varılmıştır.



Fahri Kerem Ay’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

19 DAKİKA OYNADI

Gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi’nde tamamlayan genç futbolcu, geçtiğimiz sezon başı 5 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.

Ay, geçen sezon 17'si Türkiye Kupası, 2'si Süper Lig olmak üzere sadece 19 dakika süre almıştı.

Beşiktaş'tan dün yapılan açıklamada ise Can Keleş'in Kocaelispor'a transfer olduğu ifade edilmişti.