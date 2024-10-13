Beşiktaş'ta Bahtiyar için Rusya iddiası

Beşiktaş'ta ara transferde yapılacak takviyelerin çalışmaları şimdiden başlarken, gidecek oyuncular da planlamalar için büyük önem taşıyor.

Türkiye gazetesinin haberine göre, Bahtiyar Zaynutdinov için Lokomotiv Moskova ile Dinamo Moskova'nın devreye girdiği öne sürüldü.



Siyah-beyazlıların bu transfer için 4 milyon euroluk bir bonservis beklentisi olduğu kaydedildi.

GIOVANNI AYRILIĞA ONAY VERDİ

Beklentilerin altında kalan Zaynutdinov'un satışına Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorsts da onay verdi.

Beşiktaş ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlılardan yıllık 1,2 milyon euro kazanıyor.