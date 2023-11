Beşiktaş'ta başkan adayı Hasan Arat'tan Rıza Çalımbay açıklaması

Beşiktaş'ın sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirten başkan adayı Hasan Arat, "Temmuz ayında uyarıda bulundum. 22 Ağustos'ta olağanüstü genel kurula gidilmesini söyledim. Bu, yönetim tarafından tam anlaşılamadı ama 45 gün sonra olağanüstü seçim kararı alındı. 6 Ekim'de alınan bu kararın tarihi uzun süre açıklanmadı. 3 Aralık'ta seçim olacak. Seçim tarihi 17 Aralık olarak açıklanmıştı. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Olağanüstü seçimler 30 gün içinde yapılmalıdır. Yönetimler istifa etmelidir. Yönetim hala istifa etmedi." ifadelerini kullandı.



Yaptığı uyarıların yönetim kurulu tarafından dikkate alınmadığını aktaran Arat, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Sürekli bir taht oyunları oynayarak plazalardan Beşiktaş'ı dizayn eden bir yapı var. 23 seneden beri olan bir yapı. Bu yapının artık Beşiktaş'tan elini çekmesi lazım. Beşiktaş'ı Beşiktaşlılara bırakmaları gerekiyor. Beşiktaş'ın halk takımı olduğunu unuttular. Bu dizayn yüzünden Beşiktaş vakit kaybetti. Avrupa kupalarındaki şansını kaybetti. Antrenör atamasını çok geç yaptılar. Hoca (Şenol Güneş) istifa ettiği anda Rıza Çalımbay'ı getirmeleri gerekiyordu. Camiayı iyi tanıyamadıklarını düşünüyorum. İyi okuyamadılar. Beşiktaş çok büyük hasar gördü. Sürekli uyardım ama kişisel ihtiraslar maalesef Beşiktaş'ın önüne geçti."



"BEŞİKTAŞLILAR OYUNA SAHİP ÇIKSIN"



"Artık söz Beşiktaşlıların." diyen Hasan Arat, kongre üyelerine de çağrıda bulunarak, şu ifadeleri kullandı:



"Beşiktaşlıların gelip mutlaka oy kullanması lazım. 23 yıllık yapılanma maalesef kümeler oluşturmaya başladı. Beşiktaşlıların oyu üzerinde sürekli matematik yapıyorlar. Beşiktaşlılar oyuna sahip çıksın ve gelsin mutlaka oy kullansın. Her bir oy çok kıymetli. Buradaki bu düzene son vermemiz lazım. Beşiktaş'ı Beşiktaşlılara teslim etmek gerekiyor. Bu değişimi yapabilecek sadece Beşiktaşlılardır. Yaklaşık 21 bin 500 civarında hazırun oy kullanabilecek. Genelde seçimlerde de yüzde 60 civarında katılım olmuş. Sandıkların patlaması lazım. Gelen her birey, Beşiktaş'a sahip çıkacak. Bu, köprüden önceki son çıkış. Bir daha bunun sonrası yok. Bu tehlikeyi bilerek çok önceden çalışmalarıma başladım. Tüm Türkiye'yi dolaşıyorum. Yurt dışına gittim. Çok çalışıyoruz. Beşiktaş kongre üyesi ve taraftarının tam anlamıyla ne istediğini çok iyi biliyoruz. Oyuncu ihtiyaçlarını da belirlemeye başladık. Çok hazırız. Tüm projelerimizi 17 Kasım Cuma günü anlatacağız. Sonra yavaş yavaş yönetim kurulu üye adaylarımızı açıklayacağız."



"20 YILDIR NEREDEYDİNİZ?" ELEŞTİRİLERİNE YANIT



Kendisine yönelik yapılan "20 yıldır neredeydiniz?" eleştirisine de yanıt veren Hasan Arat, şu görüşleri paylaştı:



"Divan kurulunda yaptığım konuşmada nerede olduğumu gösteren bir fotoğraf var. Bu, onun cevabı. Gösterdiğim yer Beşiktaş Basketbol Müzesi. O müzede benim eski ikinci başkan olarak ay-yıldızlı formam duruyor. Bu soruyu soranların Beşiktaş'ın geçmişini ve tarihini iyi bilmediklerini düşünüyorum. Bu kulübe 1977'de girdim. Camiamla hiçbir zaman ilişkim kesilmedi. Ben o dönemde vatanım için uğraştım. Milli görevde çalıştım. Şimdiki hedefim de ay-yıldızlı Beşiktaş bayrağını temsil etmek."



"İLK ÖNCE RIZA HOCA İLE KONUŞACAĞIZ"



Bu sezon beklentilerin oldukça uzağında kalan siyah-beyazlı futbol takımıyla ilgili de görüşlerini aktaran Hasan Arat, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın göreve geç getirildiğini belirtti.



Çalımbay'a güvendiğini ifade eden Arat, "Hemen ertesi sabah getirilmeliydi. Geç de olsa seçime kadarki dönemi huzursuz geçirmememiz çok kıymetliydi. Rıza hocanın bu dönemi iyi geçireceğini düşünüyorum. Arkadaşlardan (Serdal Adalı) 'Yarın Rıza hoca ile konuşacağım' lafı duydum. Şu anda istifa etmeyen bir yönetim var. Hiç kimsenin Rıza hoca ile strateji konuşması yakışık almaz. Yönetim hala burada. Sabırlı olmak lazım. Biz hazırlıklarımızı yaptık. Yerli ve yabancı tüm alternatiflerimiz hazır. Seçimi kazanırsak bu alternatiflerimizi devreye sokacağız. İlk önce Rıza hoca ile konuşacağız. O bize doğru bilgiler verir. O gerçek bir Beşiktaşlı. O zamana kadar performans ve bu kimya oluşmuşsa neden devam etmeyelim? Tabii ki devam ederiz. İsim üzerinde spekülasyon yapmak çok doğru olmaz. Rıza hoca şu an antrenörümüz ve ona sahip çıkmamız lazım. Hoca varken isim konuşulmasına karşıyım. Tabii ki birçok hocayla görüştüm. Beşiktaş istediği oyuncuyu getirir. Transfer konusunda da hazırlığımız var. Beşiktaş, sadece teknik direktör ve sportif direktörle transfer politikasını belirleyemez. Beşiktaş'ın kendi stratejisi olacak."



"BANA SANSÜR UYGULUYORLAR"



Siyah-beyazlı kulübün maddi durumuna hakim olduklarını belirten Arat, şöyle konuştu:



"Beşiktaş'ta çok iyi bir denetleme kurulu var. 'Beşiktaş'ın Tüpraş gelirleri kırdırıldı.' dedik. Aksine bir cevap çıkmadı. Plazalarda Beşiktaş'ı dizayn edenler, mangal partilerinde dolaşan gazetecilerle Beşiktaş'ın kongresini dizayn etmeye kalkıyor. Sakın yapmasınlar. Beşiktaşlı artık her şeye uyandı. Bu gazeteciler 2000'li yılların gazetecisi değil çünkü sosyal medya var. Bana sansür uyguluyorlar. İstediğiniz kadar sansür uygulayın. Hasan Arat konuşmaya devam edecek. Türkiye'de sansür uygulanan insanlar daha başarılı olmuştur. Dedikodularla değil gerçeklerle bu camiayı yürütebilirsiniz. 'Bu yol, Beşiktaşlıların yolu' diyoruz. Başkalarının sizin oyunuz üzerinden pazarlık yapmasına fırsat vermeyin. Dernekler bundan çok rahatsız."



Serdal Adalı ile seçim sürecinde görüşüp görüşmeyeceği sorusunu yanıtlayan Arat, "Serdal Adalı ve ailesi Adana'dan eski dostlarım. Çok sevdiğim bir ailedir. Ne olduğunu bilmediğim bir şekilde bu yapılanmada Serdal'ı çok ön plana çıkarttılar. Serdal Bey, çok kıymetli bir insandır. Alınan karara saygı duymak lazım. Kendisiyle ilgili düşüncelerimi söyledim. Etrafında oluşan oluşum o kadar iç açıcı değil." ifadelerini kullandı.



"ESKİ BEŞİKTAŞ BAŞKANLARI OTURSUN OTURDUĞU YERDE"



Hibrit bir yönetim kurulu oluşturacaklarını belirten Arat, "İş insanları ve profesyoneller olacak. Hepsi çok iyi Beşiktaşlı. Emekli olduğunda Beşiktaş çarşıda ev almayı düşünen insanlar var. Müthiş Beşiktaşlılar. Çok iyi bir kombinasyon yapacağız. Baştan beri planladığımız her şeyi yaptık. Hiç kimseden icazet beklemedik. Eski başkanlardan icazet alalım, yok öyle bir şey. Eski Beşiktaş başkanları otursun oturduğu yerde. Bu işlere bulaşırlarsa saygınlıklarını kaybederler. Maçlara, genel kurullara ve divan toplantılarına neden gelemiyorlar? Şimdi mi akıllarına geldi Beşiktaş'ı dizayn etmek? Ortaya çıktılar, Hasan Arat gelmesin ve bu kulübü istediğimiz gibi idare edelim diyorlar. Yok öyle şey. Beşiktaşlı buna itiraz ediyor. Beşiktaş'ı dizayn etmekten vazgeçin." ifadelerini kullandı.



"TFF'DE BEŞİKTAŞ LOBİSİ YOK"



Eski başkan ve yöneticilerin Beşiktaş sayesinde Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) görev yaptığını da savunan Arat, "Beşiktaş için ne yaptılar? Beşiktaş, en acılı günlerini onlarla birlikte yaşadı. Orayı bıraktılar, tekrar Beşiktaş'ı dizayn etmeye çalışıyorlar. Beşiktaş Başkanı'na parmak sallandı. Böyle bir şey olabilir mi? Benim ve arkadaşlarımın olduğu yönetimde kimse buna cesaret edemez. Kimsenin haddi değil. Devlet Beşiktaş'ı çok sever. Gereken her şeyi yapar. Sadece Beşiktaş için isteyeceksiniz. Beşiktaş lobisi TFF'de yok. Camia olarak bir olursanız gerekeni yaparsınız. Sesinizi çıkarırsınız. Beşiktaş, olimpiyatlara sporcu yollayamıyor. Çünkü ona kafa yoran kimse yok. Beşiktaş, önemli transferler yapacak. Bunun hazırlığını yaptık." diyerek sözlerini tamamladı.