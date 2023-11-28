NTV.COM.TR’ye geri dön

Beşiktaş'ta başkan adayı Hasan Arat'tan Samet Aybaba'ya liderlik görevi

Beşiktaş'ta başkan adayı Hasan Arat, seçimi kazanması halinde Samet Aybaba'nın Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü olarak görev yapacağını açıkladı.

Beşiktaş'ta başkan adayı Hasan Arat'tan Samet Aybaba'ya liderlik görevi

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Beşiktaş'ta 3 Aralık'ta gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adaylarından Hasan Arat, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"LİDERİMİZ OLACAK"

Samet Aybaba'nın Takımları Genel Koordinatörü olacağını belirten Arat, "Biz sporu ve idareyi ayırıp hedefleri belirli bir noktada toplayacağız. Sporu sporcular yönetecek. Sporu spordan gelenler yönetecek. Kendilerinden gelen raporlar doğrultusunda biz kilidi açmak için çalışacağız. Beşiktaşlı sandığı gelsin oyunu atsın. Biz bir vizyon ortaya koyduk. Sporu bilenler, sporun içinden gelenler bunu iyi biliyorlar. Oluşturacağımız iskeletin Beşiktaş'taki lideri Samet Aybaba olacak. Çok kıymetli bir görevlendirmedir. Altyapı, kadın futbolu, A takım hepsinin anahtarı Samet Aybaba'da olacak." diye konuştu.

Arat, Beşiktaş'ın efsanelerinden Feyyaz Uçar'ın futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi olacağını sözlerine ekledi.

Bursaspor Başkanı Recep Günay: Yaşama şansımız sıfır

Bursaspor Başkanı Recep Günay: Yaşama şansımız sıfır

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;