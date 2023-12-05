Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat dönemi resmen başladı

Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul sonrası toplam 7 bin 271 oy alan Hasan Arat, siyah-beyazlıların 35. başkanı oldu.

Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen törenle Hasan Arat ve yönetim kuruluna mazbata verildi.

Hasan Arat, yönetim kurulunda yer alan üyelerin görev dağılımını da açıkladı.

Mazbata töreninde konuşan Başkan Hasan Arat'ın açıklamaları ise şöyle;

"Seçim bitmiştir herkes seçimi pazar gününde bırakmalıdır. Biz bir aileyiz hep birlikte olacağımızı Pazar akşamı tüm dünyaya gösterdik.

Tüm Beşiktaş kongre üyelerine ve bizleri televizyondan takip eden taraftarlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

"AKATLAR'DA BİR DAHA KOGNRE YAPILMAYACAK"

Beşiktaş çok büyük bir camia. Muhteşem bir katılım oldu. 2-3 saatlik kuyruklar oldu. Bir daha Akatlar'da kongre yapılmayacak. Bu iş bitmiştir. Beşiktaşlılara layık olan yer neredeyse orada yapılacak.

Denetleme kuruluna bugünden itibaren kulübün tüm defterleri açılacak ve istedikleri gibi denetleyebilecekler. Biz şeffaf bir yönetim anlayışı sergileyeceğiz.

"BEŞİKTAŞ'A BİR GÜN BİLE HİZMET ETMEK ONURDUR"

Biraz önce Serdal Adalı ile telefonda konuştum. Kendisinin yönetim kurulunda görev alacak olan arkadaşları aramızda görmek istediğimi söyledim. 'Memnuniyetle' dedi. Artık kucaklaşma dönemi geldi. Hep birlikte hareket edeceğiz." Beşiktaş'a bir gün bile hizmet etmek onurdur.

Taraftarlarımız artık rahat olsun, hafta sonu çok önemli bir maçımız var. Aynı kongrede olduğu gibi birlik ve beraberlik içerisinde olalım.

Beşiktaş, bu seçimle ne kadar demokratik ve büyük bir camia olduğunu herkese göstermiştir. Ben bu onuru bize veren tüm Beşiktaşlılara tekrardan teşekkür ediyorum.

Şu anda Samet Aybaba Ümraniye'ye doğru yola çıktı. Tören sonrası Feyyaz Uçar da tesislere doğru geçecek biz bu sabahtan itibaren çalışmaya başladık.

İşte Hasan Arat'ın yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı;

Hüseyin Yücel - İkinci Başkan

Onur Göçmez - Asbaşkan

Mete Vardar - Asbaşkan

Dr. Cüneyt Sezgin - Genel Sekreter

Yalçın Ayaydın - Uluslararası ilişkiler ve Kartal Yuvası

Av. Altun Mimir - Hukuk Kurulu Başkanlığı

Kaan Şakul - Finansman ve AŞ'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Feyyaz Uçar - Basın Sözcüsü ve Futbol Şubesi Sorumlusu



Prof. Dr. Işın Seybek - İletişimden Sorumlu

Ekrem Keçoğlu ve Kadir Kılıç - Divan Kurulu, Dernek, Taraftar ve Amatör Şube İlişkileri Sorumlusu

Çağlayan Tugal - Tesislerden Sorumlu

Burak Aslan - Kamu İlişkileri Sorumlusu

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