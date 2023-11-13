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Beşiktaş'ta başkanlık seçimi ne zaman?

Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararıyla birlikte başkanlık seçimi 26 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek. Belirtilen tarihte çoğunluk sağlanamadığı takdirde 3 Aralık tarihinde kongrede çoğunluk sayısına bakılmaksızın seçim yapılacak.

Beşiktaş'ta başkanlık seçimi ne zaman?

, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı aldığını açıkladıktan sonra Hasan Arat ve Serdal Adalı başkanlığa aday olduğunu duyurdu.

Mevcut yönetimde Asbaşkanlık yapan Emre Kocadağ ise seçime iki aday katılmasıyla birlikte aday olmayacağını açıkladı.

İKİ ADAY YARIŞACAK

Hasan Arat'ın ardından son olarak başkan adaylığını açıklayan Serdal Adalı ile birlikte seçimde yarışacak iki aday bulunuyordu.

Kocadağ'ın açıklamalarıyla birlikte farklı bir aday çıkmazsa Beşiktaş'ta başkanlık yarışında iki aday olacak.

BEŞİKTAŞ'TA BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul 26 Kasım tarihinde gerçekleşecek.

Belirtilen tarihte kongrede çoğunluk sağlanamazsa 3 Aralık tarihinde çoğunluğa bakılmaksızın seçim yapılacak.

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