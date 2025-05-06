Beşiktaş'ta başkanlık seçimi: Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy'un listeleri belli oldu

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş Divan Kurulu İkinci Başkanı Fethi Hinginar, yönetim kurulu listelerini teslim aldı.



Mevcut başkan Serdal Adalı ve başkan adayı Gürkan Aksoy'un listeleri şu şekilde:



Serdal Adalı'nın listesi:



Asil üyeler: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Kaan Kasacı, Uğur Fora, Orhan Özalp, Toygun Batallı, Çağatay Abraş, Özkan Arseven, Merve Öztopaloğlu, Mehmet Sarımermer



Yedek üyeler: Aykan Aydın, Aykut Torunoğulları, Turgut Koç, Esra Sayın, İbrahim Şafak Sağlam



Gürkan Aksoy'un listesi:



Asil üyeler: Levent Önkol, Işık Dumrul, Tolga Bal, İsmail Tatlılık, Feridun Özgiden, Ali Kızıltaş, Cem Şendur, Safiye Taylan, Bülent Erunsal, Çetin Yıldırım



Yedek üyeler: Eralp Elmasdiken, Çağıl Geylan, Nihan Tüfekçioğlu, Nurettin Yılgın, Selçuk Akman.