Beşiktaş'ta beklenen son: Ciro Immobile ile yollar ayrılıyor

Süper Lig'de gelecek sezona iddialı girmek isteyen ve kadrosuna Tammy Abraham'ı katan Beşiktaş, İtalyan golcüsü Ciro Immobile ile yollarını ayırıyor.

ADALI İLE GÖRÜŞTÜ, GİDİYOR



Siyah-beyazlı ekipte geçtiğimiz sezonun başında kadroya dahil edilen ancak beklentilerin uzağında kalan ve aldığı ücretten dolayı gönderilmek istenen Ciro Immobile, başkan Serdal Adalı ile yaptığı fesih görüşmelerinde anlaşma noktasına geldi.

