Beşiktaş'ta beklenen son: Ciro Immobile ile yollar ayrılıyor
Beşiktaş'a geçtiğimiz sezonun başında katılan Ciro Immobile, siyah - beyazlılara veda etmeye hazırlanıyor.
Süper Lig'de gelecek sezona iddialı girmek isteyen ve kadrosuna Tammy Abraham'ı katan Beşiktaş, İtalyan golcüsü Ciro Immobile ile yollarını ayırıyor.
ADALI İLE GÖRÜŞTÜ, GİDİYOR
Siyah-beyazlı ekipte geçtiğimiz sezonun başında kadroya dahil edilen ancak beklentilerin uzağında kalan ve aldığı ücretten dolayı gönderilmek istenen Ciro Immobile, başkan Serdal Adalı ile yaptığı fesih görüşmelerinde anlaşma noktasına geldi.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Tecrübeli golcüyle son pürüzlerin konuşulduğu ve ayrılıkla ilgili resmi açıklamanın her an yapılabileceği öğrenildi.
ROTA İTALYA
Önümüzdeki sezon alacağı maaşın bir kısmından vazgeçen Immobile’nin, İtalyan takımı Bologna'ya transfer olması bekleniyor.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş kariyerinde 41 maça çıkan 35 yaşındaki futbolcu, 19 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.
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