NTV.COM.TR

Beşiktaş'ta beklenen son: Ciro Immobile ile yollar ayrılıyor

Beşiktaş'a geçtiğimiz sezonun başında katılan Ciro Immobile, siyah - beyazlılara veda etmeye hazırlanıyor.

Beşiktaş'ta beklenen son: Ciro Immobile ile yollar ayrılıyor

Süper Lig'de gelecek sezona iddialı girmek isteyen ve kadrosuna Tammy Abraham'ı katan , İtalyan golcüsü Ciro Immobile ile yollarını ayırıyor.

ADALI İLE GÖRÜŞTÜ, GİDİYOR

Siyah-beyazlı ekipte geçtiğimiz sezonun başında kadroya dahil edilen ancak beklentilerin uzağında kalan ve aldığı ücretten dolayı gönderilmek istenen Ciro Immobile, başkan Serdal Adalı ile yaptığı fesih görüşmelerinde anlaşma noktasına geldi.

Beşiktaş'ta beklenen son: Ciro Immobile ile yollar ayrılıyor - 1

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Tecrübeli golcüyle son pürüzlerin konuşulduğu ve ayrılıkla ilgili resmi açıklamanın her an yapılabileceği öğrenildi.

ROTA İTALYA

Önümüzdeki sezon alacağı maaşın bir kısmından vazgeçen Immobile’nin, İtalyan takımı Bologna'ya olması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

kariyerinde 41 maça çıkan 35 yaşındaki futbolcu, 19 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...