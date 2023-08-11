NTV.COM.TR’ye geri dön

Beşiktaş'ta Berkay Vardar, FC Sheriff'e kiralandı

Beşiktaş, orta saha oyuncusu Berkay Vardar'ın Moldova ekiplerinden FC Sheriff'e 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.

Beşiktaş'ta Berkay Vardar, FC Sheriff'e kiralandı

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Vardar'ın Moldova ekiplerinden FC Sheriff'e 1 yıllığına kiralandığını duyurdu. 

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Sözleşmesi 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatılan profesyonel futbolcularımızdan Berkay Vardar, 2023-2024 sezonu sonuna kadar FC Sheriff Kulübü’ne geçici transfer olmuştur. Berkay Vardar’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Genç oyuncu, geçen sezon siyah-beyazlı formayla 5 maçta görev almıştı.

2024-2025 sezonunda Avrupa'ya gidecek takım sayısı belli oldu

2024-2025 sezonunda Avrupa'ya gidecek takım sayısı belli oldu

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...