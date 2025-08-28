NTV.COM.TR

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha: 11 milyon euroya gelmişti, Semih'in ardından İtalya'ya gidiyor

2024 yaz transfer döneminde 11 milyon euroya Beşiktaş'a imza atan Al-Musrati, İtalya'ya giderek resmen imzayı atacak.

'ta bir ayrılık daha yaşanıyor.

İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona, siyah-beyazlılarda forma giyen Al Musrati'yi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

İtalyan basınındaki haberlere göre; Hellas Verona, Al-Musrati transferi için Beşiktaş ve oyuncu kanadıyla anlaşma sağladı.

7 MİLYON EURO OPSİYON

Hellas Verona, Al-Musrati'yi 7 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katıyor.

Al-Musrati sözleşmeyi imzalamak üzere İtalya'ya gidecek.

PERFROMANSI

Geçen sezon ilk devrede , ikinci devrede ise Monaco'da kiralık forma giyen Libyalı orta saha, toplamda 36 maça çıktı. 29 yaşındaki oyuncu bu müsabakalarda 3 gol atıp 1 de asist yapmıştı.

Al Musrati'nin Beşiktaş'ta 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

