Beşiktaş'ta bir ayrılık daha: 11 milyon euroya gelmişti, Semih'in ardından İtalya'ya gidiyor

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha yaşanıyor.



İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona, siyah-beyazlılarda forma giyen Al Musrati'yi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.



İtalyan basınındaki haberlere göre; Hellas Verona, Al-Musrati transferi için Beşiktaş ve oyuncu kanadıyla anlaşma sağladı.

7 MİLYON EURO OPSİYON



Hellas Verona, Al-Musrati'yi 7 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katıyor.

Al-Musrati sözleşmeyi imzalamak üzere İtalya'ya gidecek.