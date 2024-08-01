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Beşiktaş'ta bir ayrılık daha: Hasic'in yeni takımı belli oldu

Beşiktaş, Ante Rebic ile sözleşme feshedilmesinin ardından Ajdin Hasic'in de MKS Cracovbia SSA Krakow'a transfer edildiğini duyurdu.

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha: Hasic'in yeni takımı belli oldu

, son olarak geçtiğimiz sezonu Sarajevo'da kiralık geçiren Ajdin Hasic'in MKS Cracovia SSA Krakow'a transfer olduğunu açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Profesyonel futbolcumuz Ajdin Hasic’in nihai transferi hususunda MKS Cracovia SSA Krakow ile anlaşmaya varılmıştır.

Ajdin Hasic’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."

Boşnak oyuncu Beşiktaş formasıyla 13 resmi maçta 2 gol kaydetti.

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