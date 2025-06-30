Beşiktaş'ta bir dönem sona erdi: Masuaku'nun ayrılığı resmen açıklandı
Beşiktaş, 2022-23 sezonunda takıma katılan Arthur Masuaku ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Süper Lig'de geride kalan sezonu çalkantılı şekilde geçiren Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor.
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren ve ilk transferini sol bek David Jurasek'le yapan siyah - beyazlılarda, Jackson Muleka'nın ardından bir isimle daha yollar ayrıldı.
Beşiktaş, sol bek oyuncusu Arthur Masuaku ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.
Siyah - beyazlılardan yapılan açıklama şu şekilde:
"Arthur Masuaku’ya Teşekkür Ederiz
2022-23 sezonunda Futbol A Takımımıza dahil olan, 2023-24 sezonunda kazandığımız Türkiye Kupası ile ardından kazandığımız Süper Kupa’da pay sahibi olan Arthur Masuaku ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Arthur Masuaku’ya kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
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