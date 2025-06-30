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Beşiktaş'ta bir dönem sona erdi: Masuaku'nun ayrılığı resmen açıklandı

Beşiktaş, 2022-23 sezonunda takıma katılan Arthur Masuaku ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Beşiktaş'ta bir dönem sona erdi: Masuaku'nun ayrılığı resmen açıklandı

Süper Lig'de geride kalan sezonu çalkantılı şekilde geçiren 'ta hareketli günler yaşanıyor.

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren ve ilk transferini sol bek David Jurasek'le yapan siyah - beyazlılarda, Jackson Muleka'nın ardından bir isimle daha yollar ayrıldı.

Beşiktaş, sol bek oyuncusu Arthur Masuaku ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

Beşiktaş'ta bir dönem sona erdi: Masuaku'nun ayrılığı resmen açıklandı - 1

Siyah - beyazlılardan yapılan açıklama şu şekilde:

"Arthur Masuaku’ya Teşekkür Ederiz

2022-23 sezonunda Futbol A Takımımıza dahil olan, 2023-24 sezonunda kazandığımız Türkiye Kupası ile ardından kazandığımız Süper Kupa’da pay sahibi olan Arthur Masuaku ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Arthur Masuaku’ya kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

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