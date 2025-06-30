Beşiktaş'ta bir dönem sona erdi: Masuaku'nun ayrılığı resmen açıklandı

Süper Lig'de geride kalan sezonu çalkantılı şekilde geçiren Beşiktaş 'ta hareketli günler yaşanıyor. Yeni sezon çalışmalarını sürdüren ve ilk transferini sol bek David Jurasek'le yapan siyah - beyazlılarda, Jackson Muleka'nın ardından bir isimle daha yollar ayrıldı. Beşiktaş, sol bek oyuncusu Arthur Masuaku ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

Siyah - beyazlılardan yapılan açıklama şu şekilde:



"Arthur Masuaku’ya Teşekkür Ederiz



2022-23 sezonunda Futbol A Takımımıza dahil olan, 2023-24 sezonunda kazandığımız Türkiye Kupası ile ardından kazandığımız Süper Kupa’da pay sahibi olan Arthur Masuaku ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.



Arthur Masuaku’ya kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."