Beşiktaş'ta bir veda daha, altyapıdan yetişen milli futbolcu gönderildi

Beşiktaş , kalecileri Ersin Destanoğlu'nun takımdan ayrıldığını resmen açıkladı.

Siyah beyazlılardan şu açıklama yapıldı:



"Gelişimini Beşiktaş JK Futbol Akademisi’nde tamamlayan, 2019-20 sezonundan bu yana A Takım kadromuzda yer alan, bu süre zarfında kazandığımız bir Süper Lig , iki Türkiye Kupası, iki Süper Kupa ve bir U-21 Ligi şampiyonluklarımızda katkısı bulunan Ersin Destanoğlu ile vedalaşıyoruz.

Özverili performansı ve beyefendi kişiliğiyle taraftarlarımızın sevgisini kazanan Ersin Destanoğlu’na kulübümüze emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."



BEŞİKTAŞ'IN VEDA ETTİĞİ DİĞER OYUNCULAR

- Gökhan Sazdağı

- Devis Vasquez

- El Bilal Toure

- Cengiz Ünder

- Jota Silva

- Salih Uçan

- Kristjan Asllani

- Emrecan Terzi

- Ernest Muçi