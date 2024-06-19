Beşiktaş'ta Bronckhorst, "Örümcek Adam"ı istiyor

Gelecek sezon transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un transfer listesi şekilleniyor.

Sabah'ın haberine göre, siyah-beyazlıların Hollandalı çalıştırıcının isteği doğrultusunda "Örümcek Adam" lakaplı Sheraldo Becker'i gündemine aldı.

Beşiktaş'ın La Liga'da Real Sociedad forması giyen Surinamlı forvet için İspanyol ekibine resmi teklif yaptığı öne sürüldü.

Ayrıca van Bronckhorst'un Sheraldo Becker'e kefil olduğu da belirtildi.

Kulübüyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncu, Real Sociedad formasıyla 18 karşılaşmada 3 gol atıp 2 asistlik performans sergiledi.