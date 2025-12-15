Beşiktaş'ta "büyük maç" krizi! Seyrantepe, Dolmabahçe ve en sonunda Trabzon
15.12.2025 14:19
İHA
Beşiktaş, bu sezon Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynadığı maçlarda öne geçmesine rağmen galibiyet alamadı.
Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor ile 3-3 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar mücadeleyi 3-1 önde götürdüğü sırada El Bilal Toure’nin 38. dakikada gördüğü kırmızı kart işleri tersine çevirdi.
Bu haftaya kadar Beşiktaşlı futbolcular 3 kez kırmızı kart gördü. Bu kartların 2’si de Fenerbahçe ve Trabzonspor mücadelelerinde geldi. Bu kartlar ise Kartal’a pahalıya patladı.
ÖNE GEÇTİ AMA GALİBİYETSİZ AYRILDI
Siyah-beyazlı takım, bu sezon Galatasaray ve Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşırken, Fenerbahçe’yi de Dolmabahçe’de ağırladı.
Galatasaray karşılaşmasının 12. dakikasında Abraham’ın golüyle 1-0 öne geçen Beşiktaş, rakibi 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.
Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya geldiği Fenerbahçe maçına da hızlı başlayan ve 2-0 öne geçen Kara Kartal, hakem son düdüğü çaldığında 3-2 kaybeden taraftı.
Son olarak da Trabzonspor’a konuk olan siyah-beyazlı ekip, 3-1 öne geçmesine rağmen 3-3 beraberlikle 1 puana razı oldu.
KIRMIZI KARTLAR 5 PUANA MAL OLDU
Beşiktaşlı futbolcular, bu maçların 2'sinde önde olduğu dakikalarda kırmızı kart gördü. Bu kartlar siyah-beyazlılara 5 puana mal oldu.
Fenerbahçe mücadelesinde 5. dakikada El Bilal Toure ve 22. dakikada Emirhan Topçu’nun golleriyle rakibine 2-0’lık üstünlük sağlayan Kara Kartal’da, 26. dakikada Orkun Kökçü’nün kırmızı kart görmesiyle işler tersine döndü ve 3-2’yle kazanan sarı-lacivertliler oldu. Aynı zamanda bu maçta Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da kırmızı kartla tribüne gönderildi.
Trabzonspor deplasmanında da Abraham ve Cerny’nin attığı gollerle maçın ilk yarım saatinde 3-1 önde olan Beşiktaş’ta 38. dakikada bu kez kırmızı kart gören El Bilal Toure’ydi. 10 kişi kalan rakibini yarı sahasına iten bordo-mavililer, ikinci yarıda attığı gollerle 3-3 eşitliği yakaladı.
Beşiktaşlı El Bilal Toure'nin Trabzonspor maçında kırmızı kart gördüğü an.
KALESİNİ KAPATAMADI
Sezon başında bu yana takım savunmasında sıkıntılar yaşayan Beşiktaş, söz konusu müsabakalarda da kalesini gole kapayamadı.
Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarında ağlarında toplam 7 gol gören Kartal, 6 kez de fileleri havalandırdı.
Beşiktaş, Süper Lig’de ve Avrupa kupalarında oynadığı 22 müsabakanın 19'unda rakiplerin gol sevinci yaşamasına engel olamadı. Ligde 16, Avrupa'da da 6 maça çıkan siyah-beyazlılar, toplamda 33 gol yedi. Siyah-beyazlı futbolcular, 39 defa da attıkları gollerle taraftarını mutlu etti.