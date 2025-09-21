Beşiktaş'ta büyük problem: Sergen Yalçın'ı bekleyen 10 futbolculuk kriz!

Trendyol Süper Lig'de 1. haftanın erteleme maçında Zecorner Kayserispor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.



24 Eylül Çarşamba günü, Kayseri'de oynanacak olan müsabakada siyah-beyazlı ekibi büyük bir problem bekliyor.

SERGEN YALÇIN'I ZORLAYAN KONU



Süper Lig'de şu ana kadar dört maça çıkan, iki galibiyet ve iki yenilgi alan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ı düşündüren konu kadro...