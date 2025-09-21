NTV.COM.TR

Beşiktaş'ta büyük problem: Sergen Yalçın'ı bekleyen 10 futbolculuk kriz!

Süper Lig'deki erteleme maçında Kayserispor deplasmanına çıkacak Beşiktaş'ı büyük kriz bekliyor.

Trendyol 'de 1. haftanın erteleme maçında Zecorner ile karşı karşıya gelecek.

24 Eylül Çarşamba günü, Kayseri'de oynanacak olan müsabakada siyah-beyazlı ekibi büyük bir problem bekliyor.

SERGEN YALÇIN'I ZORLAYAN KONU

Süper Lig'de şu ana kadar dört maça çıkan, iki galibiyet ve iki yenilgi alan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ı düşündüren konu kadro...

Beşiktaş'ta büyük problem: Sergen Yalçın'ı bekleyen 10 futbolculuk kriz! - 1 Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başındaki ilk maçında karşılaşmanın ardından soyunma odasına böyle gitti.

, UEFA Konferans Ligi'nde St. Patrick's takımıyla oynayacağı maç nedeniyle ertelenen karşılaşmasının ilk tarihinden sonra takımına kattığı oyuncuları statü gereği maç kadrosuna dahil edemeyecek.

8 TRANSFER OLMAYACAK

Siyah-beyazlıların Kayserispor maçının ilk tarihinin ardından kadrosuna kattığı oyuncular şu şekilde:

Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Cengiz Ünder, Jota Silva.

Beşiktaş'ta büyük problem: Sergen Yalçın'ı bekleyen 10 futbolculuk kriz! - 2 Beşiktaş'ın yeni transferi Vaclav Cerny, siyah-beyazlı takımdaki ilk maçına Başakşehir karşısında çıktı.

SAKATLIKLAR DA DÜŞÜNDÜRÜYOR

Öte yandan 'taki iki sakatlık da Sergen Yalçın'ı zora sokan bir başka durum olarak öne çıkıyor.

Siyah-beyazlılarda Salih Uçan ve Mustafa Erhan Hekimoğlu, sakatlıklarının devam etmesi halinde karşısında forma giyemeyecek.

