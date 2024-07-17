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Beşiktaş'ta Can Keleş transferinde sona doğru

Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ten Can Keleş'i transfer etmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların 22 yaşındaki futbolcu için İstanbul ekibiyle anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Beşiktaş'ta Can Keleş transferinde sona doğru

Yerli oyuncu transferinde harekete geçen , Fatih Karagümrük forması giyen Can Keleş'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

TRT Spor'un haberine göre, siyah-beyazlıların Can Keleş için Karagümrük ile anlaşma sağladığı öne sürüldü. 

Kırmızı-siyahlılarla geçtiğimiz sezon 39 resmi maça çıkan Can Keleş, bu mücadelelerde 5 gol atıp, 4 asistlik katkı sağladı.

Siyah-beyazlılar son olarak Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile'yi kadrosuna katmıştı.

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