Beşiktaş'ta Can Keleş transferinde sona doğru

Yerli oyuncu transferinde harekete geçen Beşiktaş, Fatih Karagümrük forması giyen Can Keleş'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

TRT Spor'un haberine göre, siyah-beyazlıların Can Keleş için Karagümrük ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Kırmızı-siyahlılarla geçtiğimiz sezon 39 resmi maça çıkan Can Keleş, bu mücadelelerde 5 gol atıp, 4 asistlik katkı sağladı.

Siyah-beyazlılar son olarak Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile'yi kadrosuna katmıştı.

