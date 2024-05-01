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Beşiktaş'ta, Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş'ta, Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor

, Trendyol ’in 35. haftasında evinde Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı.

Taktik çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayarak tesislerde kampa girecek.

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