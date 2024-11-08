Beşiktaş'ta çift santrfor hazırlığı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Malmö'yü 2-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlılarda forvet pozisyonunda görev alan Semih Kılıçsoy, karşılaşmayı 1 golle tamamladı.

Ciro Immobile'nin sakatlığı sonrası gelen şansı değerlendiren 19 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un gündemine bir kez daha çift forvet sistemini getirdi.

TRT Spor'un haberine göre, hollandalı çalıştırıcının milli arada Semih - Immobile hücum hattı üzerinde çalışma yaptıracağı öne sürüldü.

Ayrıca Semih'in 9 numaradaki güçlü ve enerjik oyununun Immobile'ye de avantaj yaratması bekleniyor.

Teknik ekip böylelikle İtalyan golcünün ceza sahasında daha fazla fırsat yakalayacağını düşünüyor.