Beşiktaş'ta Ciro Immobile şoku

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek.

TRT Spor'un haberine göre, siyah-beyazlılarda Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Ciro Immobile ve Tayyip Talha Sanuç'un bu mücadelede forma giyemeyeceği öne sürüldü.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 20 resmi maçta görev yapan Immobile, bu mücadelelerde 13 gollük katkı sağladı.