Beşiktaş'ta Ciro Immobile şoku
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Ciro Immobile'nin Avrupa Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynanacak mücadelede forma giyemeyeceği öne sürüldü.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek.
TRT Spor'un haberine göre, siyah-beyazlılarda Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Ciro Immobile ve Tayyip Talha Sanuç'un bu mücadelede forma giyemeyeceği öne sürüldü.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 20 resmi maçta görev yapan Immobile, bu mücadelelerde 13 gollük katkı sağladı.
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