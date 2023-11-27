Beşiktaş'ta Club Brugge maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş Futbol Takımı, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 5. haftasında 30 Kasım Perşembe günü sahasında Belçika temsilcisi Club Brugge ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.



BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.



Kondisyon ve taktik ağırlıklı antrenmanda, Yılport Samsunspor maçında oynayan oyuncular, yenilenme çalışması yaptı.



Diğer futbolcuların ısınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.



Siyah-beyazlılar, Club Brugge maçının hazırlıklarını yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.



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