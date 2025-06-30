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Beşiktaş'ta David Jurasek, sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ın bu sezonki ilk transferi David Jurasek, sağlık kontrolünden geçti.

Beşiktaş'ta David Jurasek, sağlık kontrolünden geçti

'ın yeni transferi David Jurasek, sağlık kontrolünden geçti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ilk olarak Çek oyuncunun kan tetkikleri yapıldı. 24 yaşındaki futbolcu, sonrasında ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Jurasek'in sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin ardından tamamlandı.

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