Beşiktaş'ta derbi galibiyetinin primi belli oldu
Beşiktaş yönetiminin bu akşam oynanacak Galatasaray derbisinden galibiyetle ayrılmaları durumunda futbolculara 1 milyon euro prim vereceği öne sürüldü.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray'a konuk oluyor.
Dev derbi öncesinde siyah-beyazlı yönetimin maçı kazanmaları durumunda takıma galibiyet primi vereceği öne sürüldü.
Sabah'ın haberine göre, Beşiktaş yönetiminin futbolculara 1 milyon euro galibiyet primi vermesi bekleniyor.
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadele bu akşam saat 20.00'de başlayacak.
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