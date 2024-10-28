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Beşiktaş'ta derbi galibiyetinin primi belli oldu

Beşiktaş yönetiminin bu akşam oynanacak Galatasaray derbisinden galibiyetle ayrılmaları durumunda futbolculara 1 milyon euro prim vereceği öne sürüldü.

Beşiktaş'ta derbi galibiyetinin primi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında , deplasmanda Galatasaray'a konuk oluyor.

Dev derbi öncesinde siyah-beyazlı yönetimin maçı kazanmaları durumunda takıma galibiyet primi vereceği öne sürüldü.

Sabah'ın haberine göre, Beşiktaş yönetiminin futbolculara 1 milyon euro galibiyet primi vermesi bekleniyor.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadele bu akşam saat 20.00'de başlayacak.

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