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Beşiktaş'ta derbi mesaisi: Kilit isim Rashica

Milli aranın ardınan Galatasaray ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Burak Yılmaz oyun planını Milot Rashica üzerinden yapmayı planlıyor. Öte yandan adalesinden sakatlanan Eric Bailly'nin maça yetişme ihtimalinin düşük olduğu belirtilirken, ayak bileğindeki sakatlığını atlatan Gedson Fernandes'in derbide ilk 11 başlaması bekleniyor.

Beşiktaş'ta derbi mesaisi: Kilit isim Rashica

, Trendyol 'in 9. haftasında ile karşılaşacak.

MILOT RASHICA KİLİT İSİM

Fanatik'in haberine göre, siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Şenol Güneş'in ayrılığının ardından görevi devralan Burak Yılmaz'ın Milot Rashica'yı kilit isim olarak gördüğü öne sürüldü.

Öte yandan Rashica'nın eski takımına karşı derbide ilk 11 olarak sahada yer alacağı, teknik ekibin oyun planını Kosovalı yıldızın üzerine kuracağı kaydedildi.

KOSOVA'DA 3 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Milot Rashica, Kosova milli takımıyla Andorra karşısında 2 gol 1 asistlik katkı sağladı. 

ERIC BAILLY DERBİYE YETİŞEMEYEBİLİR

Siyah-beyazlıların yeni transferi Eric Bailly'nin sağ arka adalesinde ödem tespit edildi. Tedavisine başlanan oyuncunun Galatasaray derbisine yetişme ihtimalinin zayıf olduğu bildirildi.

BEŞİKTAŞ'A GEDSON MÜJDESİ

Ayak bileğindeki sakatlığını atlatan Gedson Fernandes, antrenmanlara başladı.

Portekizli yıldızın eski takımı Galatasaray'a karşı ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Galatasaray - Beşiktaş mücadelesi 21 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. 

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