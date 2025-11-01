Beşiktaş'ta derbi öncesi savunma güven vermedi

Sezona beklentilerin gerisinde başlayan Beşiktaş'ta savunma hattında yaşanan sorunlar dikkat çekti.

Tecrübeli file bekçisi Mert Günok'tan kaleyi devralan Ersin Destanoğlu'da soruna çözüm olamadı.

Emirhan Topçu ve Tiago Djalo ikilisi son maçlarda görev yaparken Beşiktaş sadece erteleme maçları olan Kayserispor ve Konyaspor maçlarında kalesini gole kapatabildi.

8 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Öte yandan Avrupa kupalarına erken veda eden siyah-beyazlı takım, oynadığı 6 eleme maçında da rakiplerinin gol sevincini engelleyemedi.

Derbi öncesinde Beşiktaş, ligde bu sezon oynadığı 10 maçın 8'inde topun fileleriyle buluşmasını önleyemedi.

17 PUAN TOPLADI

Beşiktaş bu sezon ligde oynadığı 10 karşılaşmanın sadece 5'ni kazanabilirken rakip fileleri 16 kez sarstı. Kalesinde toplam 12 gol gören siyah-beyazlı ekip topladığı 17 puanla derbi öncesinde 4. sırada bulunuyor.