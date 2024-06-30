Beşiktaş'ta Di Maria mesaisi

Beşiktaş'ta Gabriel Paulista ve Rafa Silva transferlerinin ardından gözler Angel Di Maria'ya çevrildi.

Milliyet'in haberine göre, siyah-beyazlıların Copa America'da Arjantin formasıyla mücadele eden yıldız oyuncuyla sürekli iletişim halinde oldukları belirtildi.

"BEDAVA VE TEK YILLIK GELECEK"

Beşiktaş'ta İkinci Başkan Hüseyin Yücel, "Di Maria gelirse bedava ve tek yıllık gelecek. Copa America'yı bekliyor. Turnuva sonrası net cevabını iletecek." ifadelerini kullandı.

Benfica ile 1 yıllık sözleşme uzatma opsiyonu bulunan 36 yaşındaki yıldızın karar aşamasında olduğu ve siyah-beyazlıların teklifine sıcak baktığı aktarıldı.

Di Maria'yı ikna etmek için yoğun mesai harcayan Beşiktaş, bu transferi en geç 10 gün içerisinde bitirmeyi hedefliyor.