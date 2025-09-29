Beşiktaş'ta divan kurulu seçimi için geri sayım
Beşiktaş'ta olağan divan başkanlık kurulu seçimi, 19 Ekim'de yapılacak.
Beşiktaş Kulübü Olağan Divan Başkanlık Kurulu Seçimi, 19 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'nun ev sahipliği yapacağı kongrenin saat 10.30'da başlayacağı belirtildi.
Başkan adaylarının konuşmalarının ardından başlayacak oy verme işleminin saat 17.00'de sona ereceği aktarıldı.
Beşiktaş'ta divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk, 8 yıl sürdürdüğü görevinden 23 Temmuz'da ayrılmıştı.
