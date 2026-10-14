Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic şoku. Kafilede yer almadı
14.10.2026 11:47
Son Güncelleme: 14.10.2026 14:31
Vlahovic, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 8 maçta 6 gol atma başarısı gösterdi.
Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Dusan Vlahovic, Hoffenheim maçı öncesi yapılan son antrenmana katılmadı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Almanya temsilcisi Hoffenheim'le deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş , hazırlıklarını tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan siyah-beyazlılar, 5'e 2 pas çalışmaları yaptı.
Siyah-beyazlı ekip, basına kapalı bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirdi.
Antrenmana tedavileri devam eden Vaclav Cerny ile Milot Rashica'nın yanı sıra dün yaşadığı mide rahatsızlığı sonrası serum tedavisi alan Dusan Vlahovic katılmadı. Sırp golcü, siyah-beyazlıların Almanya kafilesine dahil edilmedi.