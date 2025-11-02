Beşiktaş'ta El Bilal Toure, ilk Fenerbahçe derbisinde gol attı
Beşiktaşlı El Bilal Toure, siyah-beyazlı forma altında Fenerbahçe’ye karşı oynadığı ilk maçta golünü atmayı başardı.
Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe’ye 3-2 yenildi.
Siyah-beyazlıların golleri 5. dakikada El Bilal Toure ve 22. dakikada Emirhan Topçu’dan geldi.
Siyah-beyazlı forma altında ilk kez Fenerbahçe derbisine çıkan El Bilal Toure, golünü atmayı başardı.
Ligde bu sezon 7. maçına çıkan Malili futbolcu, 5. haftadaki RAMS Başakşehir mücadelesinde de fileleri sarsmıştı.
