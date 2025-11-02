NTV.COM.TR

Beşiktaş'ta El Bilal Toure, ilk Fenerbahçe derbisinde gol attı

Beşiktaşlı El Bilal Toure, siyah-beyazlı forma altında Fenerbahçe’ye karşı oynadığı ilk maçta golünü atmayı başardı.

Beşiktaş'ta El Bilal Toure, ilk Fenerbahçe derbisinde gol attı

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında , evinde ’ye 3-2 yenildi.

Siyah-beyazlıların golleri 5. dakikada El Bilal Toure ve 22. dakikada Emirhan Topçu’dan geldi.

Siyah-beyazlı forma altında ilk kez Fenerbahçe derbisine çıkan El Bilal Toure, golünü atmayı başardı.

Ligde bu sezon 7. maçına çıkan Malili futbolcu, 5. haftadaki RAMS Başakşehir mücadelesinde de fileleri sarsmıştı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...