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Beşiktaş'ta El Shaarawy ısrarı

Beşiktaş'ın El Shaarawy ısrarı devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip, İtalyan forvet için Roma'ya yaptığı teklifi yükseltti.

Beşiktaş'ta El Shaarawy ısrarı

Teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda hücum hattının soluna takviye yapmak için girişimlerde bulunan , gözüne El Shaarawy'i kestirdi.

Fanatik'te yer alan habere göre, sözleşmesi sezon sonu bitecek 30 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş ara döneminde öncellikle bedelsiz olarak transfer etmeye çalışmıştı ancak Serie A temsilcisini bu teklifi kabul etmedi.

İlk teklifinde Roma'yı ikna edemeyen Siyah-beyazlı yönetim, El Shaarawy için teklifini 1,8 milyon euroya çıkardı ama tekrar olumsuz geri dönüş aldı.

Olumsuz sonuçların ardından Beşiktaş, Mısır asıllı İtalyan forvet için teklifini tekrar yükselterek 2 milyon euroya çıkarttı. Roma'nın ilerleyen günlerde Beşiktaş'ın teklifine yanıt vermesi bekleniyor.

El Shaarawy bu sezon Roma formasıyla Serie A'da 17 maçta forma giyerken 3 gol sevinci yaşadı.

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