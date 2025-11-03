Beşiktaş'ta Emirhan Topçu cezalı duruma düştü

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup oldu.



Siyah-beyazlıların 25 yaşındaki savunmacısı Emirhan Topçu, mücadelenin 90+1. dakikasında gördüğü sarı kart nedeniyle ligde bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü.



Emirhan Topçu, Gençlerbirliği, Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında da sarı kart görmüştü.



Müsabakaya 11’de başlayan Emirhan, 90 dakika sahada kaldı.