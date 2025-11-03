NTV.COM.TR

Beşiktaş'ta Emirhan Topçu cezalı duruma düştü

Beşiktaş’ın savunma oyuncusu Emirhan Topçu, Fenerbahçe karşılaşmasında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü.

Beşiktaş'ta Emirhan Topçu cezalı duruma düştü

Trendyol ’in 8. haftasında , evinde Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup oldu.

Siyah-beyazlıların 25 yaşındaki savunmacısı Emirhan Topçu, mücadelenin 90+1. dakikasında gördüğü sarı kart nedeniyle ligde bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü.

Emirhan Topçu, Gençlerbirliği, Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında da sarı kart görmüştü.

Müsabakaya 11’de başlayan Emirhan, 90 dakika sahada kaldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...