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Beşiktaş'ta erken seçim kararı

Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın ardından yönetim kurulu da görevini bırakıyor. Mayıs 2025'te yapılması planlanan seçimin öne çekilerek aralık ayında yapılmasına karar verildi.

Beşiktaş'ta erken seçim kararı

'ta sular durulmuyor.

Siyah beyazlılar, olağanüstü kongreye gidecek. Beşiktaş, 29 Aralık'ta yeni başkanını seçecek.

Beşiktaş'ta olağan seçimli genel kurul toplantısının Mayıs 2025'te yapılması bekleniyordu. 

TOPRAKTEPE İLE KONGREYE KADAR DEVAM

Giovanni van Bronckhorst'un ardından takımın başına getirilen Serdar Topraktepe kongreye kadar takımın başında olacak. 

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