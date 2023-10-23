Beşiktaş'ta erken seçim tarihi belli oluyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı Lugano maçının hezimeti sonrası teknik direktör Şenol Güneş istifa etmiş, Beşiktaş yönetimi ise erken seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldığını açıklamıştı.

Ancak Siyah-beyazlı yönetim, olağanüstü genel kurulun tarihini paylaşmamıştı.

Akşam'ın haberine göre, Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu bugün yapacağı toplantının ardından erken yapılacak seçimin tarihini açıklayacak.



"BU YOL BEŞİKTAŞILARIN YOLUDUR"



Beşiktaş'ta erken seçim kararının alınmasıyla birlikte Hasan Arat "Büyük Beşiktaş camiası, Olağanüstü Seçim kararı camiamıza hayırlı olsun. Çıktığımız yol Beşiktaşlıların yoludur" ifadeleriyle adaylığını resmen duyurmuştu.

KOCADAĞ ADAYLIĞINI AÇIKLAYACAK

Ayrıca Beşiktaş'ın mevcut Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın da kısa süre içerisinde adaylığını açıklaması bekleniyor.

YAMANTÜRK'ÜN DE ADAY OLMASI BEKLENİYOR

Beşiktaş'ın Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün de başkanlığa aday olması bekleniyor. Aday olması beklenmeyen Ahmet Nur Çebi'nin adaylardan Emre Kocadağ veya Tevfik Yamantürk'ü destekleyeceği aktarıldı.