Beşiktaş'ta Gabriel Paulista ameliyat edildi

Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv karşısında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Gabriel Paulista'nın sol kalça ön adale tendonunda tam kat yırtık saptanmıştı.

Siyah-beyazlılar Brezilyalı oyuncunun ameliyat edildiğini açıkladı.

Paulista'nın yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın UEFA Avrupa Ligi’nde Maccabi Tel Aviv ile oynadığı müsabakada geçirdiği yaralanma sonrası sol kalça ön adale (rektus femoris) tendonunda tam kat yırtık saptanan oyuncumuz Gabriel Paulista, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından ameliyat edilmiştir. Cerrahi rektus femoris onarımı gerçekleştirilen Paulista’nın rehabilitasyon sürecine en kısa zamanda başlanacaktır. Gabriel Paulista’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz."