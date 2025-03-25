Beşiktaş'ta Galatasaray derbisine özel prim

Son oynanan hazırlık maçında İstanbulspor'a mağlup olan Beşiktaş derbiye kilitlendi.



Gözler cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisine çevrildi. Bu sezon gösterdiği kötü performansla taraftarlarına büyük hayal kırıklığı yaşatan siyah-beyazlılar, ezeli rakibini yenerek ilk 4 hedefine tutunmak istiyor.



Fotomaç'ın haberine göre; Yönetim, teknik heyet hedefe kilitlendi derbi zaferi için yeminler edildi. Yönetim kesenin ağzını açarak derbi için futbolculara galibiyet halinde özel prim dağıatacak.