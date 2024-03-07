NTV.COM.TR’ye geri dön

Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçının hazırlıkları sürdü

Beşiktaş, Süper Lig'de Gaziantep ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçının hazırlıkları sürdü

, Trendyol ’in 29. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıyla başladı.

Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, 5’e 2 çalışmasının ardından yapılan taktiksel çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına yarın saat 11.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;