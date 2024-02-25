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Beşiktaş'ta Gedson Fernandes Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi kart sınırında bulunan Gedson Fernandes, İstanbulspor karşılaşmasının 34. dakikasında sarı kart görerek derbide cezalı duruma düştü.

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü

Trendyol 'in 27. haftasında , İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılarda 34. dakikada Mamadou'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gören Gedson Fernandes, haftaya oynanacak Beşiktaş - derbisinde cezalı duruma düştü.

KART SINIRINDAKİ İSİMLER

Beşiktaş'ta derbi öncesi Necip Uysal, Jonas Svensson, Arthur Masuaku, Daniel Amartey, Gedson Fernandes, Bakhtiyor Zaynutdinov, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz kart sınırında bulunuyordu. 

Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi 3 Mart Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

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