Beşiktaş'ta Gedson Fernandes için bonservis planı

Beşiktaş'a 2022 yılında Benfica'dan transfer olan Gedson Fernandes için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Siyah-beyazlılara 4+1 yıllık imza atan Portekizli oyuncunun başka bir takıma transfer olması durumunda yüzde 50'lik pay Benfica ile paylaşılacaktı.

BONSERVİSİNİN YÜZDE 50'SİNİ ALMAK İSTİYOR

Fanatik'in haberine göre, Beşiktaş, Portekiz temsilcisiyle Gedson Fernandes'in yüzde 50'lik payını almak için harekete geçti.

Benfica ile yapılacak pazarlıklar sonrası siyah-beyazlılar 4-5 milyon euro karşılığında Gedson'un bonservisinin yüzde 50'sini de almayı hedefliyor.

RUSYA'DAN 20 MİLYON EURO

Gedson Fernandes'e sezon başında Rus takımlardan 20 milyon eurou bulan tekllifler gelmişti.

Ancak Beşiktaş bonservisinin yüzde 50'sinin Benfica'da olması nedeniyle bu teklifleri geri çevirmişti.