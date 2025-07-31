Beşiktaş'ta Gedson Fernandes sonrası bir ayrılık daha: Genç yıldızın yeni takımı belli oldu!
Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'un geleceğine dair son durum belli oldu.
Futbolda 2025/26 sezonunu Shakhtar maçıyla açan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Son olarak Gedson Fernandes'in bonservisinin tamamını alan ve oyuncuyu Rusya ekibi Spartak Moskova'ya satan siyah-beyazlılarda bir ayrılık daha çok yakın.
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy'un adı, bir süredir transfer dedikodularına karışmıştı.
Avrupa'dan birçok kulüpten tekliflerin geldiği belirtilirken, ünlü gazeteci Gianluca Di Marzio yaşanan son gelişmeyi duyurdu.
CAGLIARI YOLCUSU
Haberde Serie A ekibi Cagliari'nin 19 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş ile anlaşmaya vardığı kaydedildi.
Kılıçsoy'un bu akşam oynanacak olan Shakhtar Donetsk maçı sonrası İtalya'ya giderek resmi imzayı atacağı ifade edildi. Kulüpler arası anlaşmanın kiralama üzerine olduğu belirtildi.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 46 maçta boy gösteren Semih Kılıçsoy, 4 gol-6 asistlik bir performans sergiledi.
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