Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'e 25 milyon euroluk teklif: Karar verildi

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes için Rus takımlarının ilgisi devam ediyor.

Sözcü'de yer alan habere göre, Zenit'in ardından Spartak Moskova'nın da Gedson Fernandes için devreye girdiği ve 25 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu öne sürüldü.

Portekizli oyuncunun bonservisinin yüzde 50'si Benfica'da bulunduğundan dolayı siyah-beyazlılar bu transferde ödenecek miktarın yarısını kazanabiliyor.

SERDAL ADALI KARARINI VERDİ

Bu durumu göz önünde bulunduran Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın gelen 25 milyon euroluk teklifi geri çevirdiği ortaya çıktı.

Öte yandan Adalı'nın Benfica ile masaya oturarak Gedson'un bonservisinin tamamını almak istediği vurgulandı.

Bu sezon siyah-beyazlı formayla 34 resmi maça çıkan Gedson, bu mücadelelerde 8 kez gol sevinci yaşarken, 2 asistlik katkı verdi.

26 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'la 2026-27 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.