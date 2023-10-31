Beşiktaş'ta Ghezzal 2 hafta yok

Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın kapanış maçında Gaziantep FK'yı 2-0 yenen Beşiktaş'ta, Rachid Ghezzal sakatlanarak oyundan çıktı.



Ghezzal'ın sağlık durumuyla ilgili siyah-beyazlı kulüpten bir açıklama yapıldı. Sahalardan 2 hafta uzak kalacak olan Cezayirli futbolcunun sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği duyuruldu.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA



Beşiktaş'tan yapılan açıklamada,



"Futbol A Takımımızın 30 Ekim 2023 tarihinde Trendyol Süper Lig’de Gaziantep FK ile oynadığı müsabakanın 20. dakikasında uyluk bölgesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Rachid Ghezzal’ın yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.



Rachid Ghezzal’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.